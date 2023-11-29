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Capcom наконец подтвердила дату выхода Dragon’s Dogma 2 и показала много нового геймплея — сражения с монстрами, параллельный мир и эльфийский язык

Как и было обещано, в ночь с 28 на 29 ноября японский издатель и разработчик Capcom провёл презентацию Dragon’s Dogma II Showcase 2023, на которой поделился свежими деталями и кадрами своего фэнтезийного боевика с открытым миром. Источник изображений: Capcom
Источник: 3dnews.ru

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