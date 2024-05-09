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Capcom уже седьмой год подряд бьёт рекорды продаж — на этот раз благодаря ремейку Resident Evil 4, Street Fighter 6 и Dragon’s Dogma 2

Японский издатель и разработчик Capcom опубликовал новый финансовый отчёт. Прошедший 2024 фискальный год (закончился 31 марта) стал для компании на редкость успешным, а ближайшее будущее видится ещё более светлым. Источник изображения: Steam (akira)
Источник: 3dnews.ru

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