Cassowary — обвязка для бесшовной работы с Windows-приложениями в Linux

Проектом Cassowary развивается инструментарий, позволяющий работать с запускаемыми в виртуальной машине или на другом компьютере Windows-программами как с родными отдельными приложениями на рабочем столе в Linux. Windows-программы запускаются через ярлык в Linux-окружении и открываются в отдельных окнах, по аналогии со штатными Linux-приложениями. Поддерживается и решение обратной задачи — Linux-программы можно вызывать из окружения с Windows.

Проектом предлагаются приложения для настройки виртуальной машины с Windows и организации проброса доступа к окнам приложений. Для запуска виртуальной машины используется virt-manager и KVM, а для доступа к окну программы — FreeRDP. Предоставляется графический интерфейс для настройки окружения и проброса окон отдельных приложений. Код проекта написан на языке Python (GUI на базе PyQt5) и распространяется под лицензией GPLv2.

В процессе работы Windows-программы получают доступ к файлам в домашнем каталоге пользователя на хост-системе, а родные Linux-программы могут получить доступ к файлам в виртуальной машине Windows. Совместный доступ к файлами и накопителям между Windows в Linux настраивается автоматически, и производится в соответствии с определёнными настройками доступа. Помимо виртуальных машин Windows-приложения могут запускаться на внешних компьютерах, на которых установлен только Windows (для работы на такие системы требуется установка приложения-агента Cassowary).

Интересной особенностью Cassowary является возможность автоматически замораживать виртуальную машину с Windows, когда нет запущенных Windows-программ, чтобы не тратить ресурсы и память во время неактивности. При попытке запуска Windows-приложения из Linux виртуальная машина автоматически восстанавливается.