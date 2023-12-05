Castle Game Engine теперь доступен для Raspberry Pi 64-bit

Состоялся официальный выход сборок Castle Game Engine для 64-битных Paspberry Pi. Для работы с движком в системе должен быть установлен FPC. Работоспособность движка была протестирована на Paspberry Pi 4.

Castle Game Engine – это написанный на Object Pascal свободный кросс-платформенный игровой движок, который позволяет создавать двух- и трёхмерные игры для Linux, Windows, macOS, FreeBSD, Android, iOS и Nintendo Switch. Также ведётся работа над поддержкой WebGL и Oculus (VR). На этом движке созданы Koda: Kiyomori’s Guardian, Dragon Squash и несколько других игр.

Движок поддерживает шейдеры, тени, отражения и другие графические эффекты. С описанием всех особенностей этого движка можно ознакомиться на официальном сайте.

Источник: linux.org.ru