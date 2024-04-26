CATL представила LFP-батареи Shenxing Plus, на которых электромобиль сможет проехать 1000 км

Компания CATL стала мировым лидером в производстве тяговых батарей именно за счёт использования комбинации лития и фосфата железа, которые в изобилии имеются в природе и дешевле, чем никель, марганец и кобальт. При этом производителю удалось решить проблему низкой плотности хранения заряда LFP-батарей — новейшая предлагает запас хода до 1000 км без подзарядки. Источник изображения: MyDrivers

Источник: 3dnews.ru