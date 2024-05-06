CATL разрабатывает натрий-ионные аккумуляторы второго поколения, но их практическое применение видит только в сочетании с литиевыми

Когда китайская компания CATL взялась за разработку натриево-ионных аккумуляторов, помимо скорости зарядки и устойчивости к холоду она рассматривала и возможное преимущество в себестоимости, но стоимость соединений лития с тех пор значительно снизилась, и во втором поколении натриево-ионные аккумуляторы уже не кажутся перспективными сами по себе. Источник изображения: CATL

Источник: 3dnews.ru