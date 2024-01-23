Caviar представила эксклюзивный Galaxy S24 Ultra с золотым драконом, часами и бриллиантами за $15 тысяч

Недавно представленный флагманский смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra по цене от $1299 является одним из самых дорогих массовых смартфонов на рынке. Однако российский люксовый бренд Caviar решил выпустить ещё более дорогую версию этого смартфона под названием «Год Дракона». Всего будет создано 24 таких аппарата. Гаджет от Caviar обойдётся покупателю в $15 070, что соответствует стоимости почти дюжины обычных Galaxy S24 Ultra. Источник изображений: Caviar

Источник: 3dnews.ru