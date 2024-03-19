Caviar выпустила «президентский» iPhone — он стал частью коллекции «Россия»

Российский производитель эксклюзивной электроники и аксессуаров Caviar пополнил коллекцию «Россия», в которую входят устройства, украшенные символами страны. Компания представила iPhone 15 Pro и 15 Pro Max «Президент», посвящённые прошедшим выборам главы государства. Источник изображений: Caviar

Источник: 3dnews.ru