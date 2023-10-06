CD Projekt раскрыла бюджет аддона Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 — затраты сопоставимы с The Witcher 3: Wild Hunt

CD Projekt RED уже предупреждала, что дополнение Phantom Liberty к Cyberpunk 2077 станет самым крупнобюджетным в истории студии, а в рамках недавней презентации для инвесторов поделилась конкретными показателями. Источник изображения: Steam (KROVEK)

Источник: 3dnews.ru