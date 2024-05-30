CD Projekt Red не повторит ошибок Cyberpunk 2077 с продвижением The Witcher 4

Первый тизер-трейлер Cyberpunk 2077 вышел в январе 2013 года — без малого за восемь лет до будущего релиза. В случае со следующим «Ведьмаком» польская студия CD Projekt Red подобных ошибок повторять не намерена. Источник изображения: Steam (Fruits Punch Samurai G)

Источник: 3dnews.ru