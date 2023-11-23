CD Projekt RED спрятала в аддоне «Кровь и вино» для The Witcher 3: Wild Hunt трагичную историю любви

Фэнтезийный ролевой экшен The Witcher 3: Wild Hunt полон трагичных любовных историй, однако CD Projekt RED в первом выпуске своего подкаста AnsweRED рассказала об одном романе, о котором до сих пор никто не знал. Источник изображения: Steam (Witt)

Источник: 3dnews.ru