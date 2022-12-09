CERN и Fermilab переключаются на использование AlmaLinux

Европейский Центр ядерных исследований (CERN, Швейцария) и Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми (Fermilab, США), в своё время разрабатывавшие дистрибутив Scientific Linux, но потом переключившиеся на использование CentOS, объявили о выборе AlmaLinux в качестве штатного дистрибутива для сопровождения экспериментов. Решение принято из-за изменения политики компании Red Hat в отношении сопровождения CentOS и преждевременного сворачивания поддержки ветки CentOS 8, выпуск обновлений для которой был прекращён в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи.

Отмечается, что при тестировании дистрибутив AlmaLinux показал отличную совместимость с Red Hat Enterprise Linux и другими сборками. Из достоинств также называется оперативный выпуск обновлений, длительный срок поддержки, возможность участия сообщества в разработке, расширенная поддержка аппаратных архитектур и предоставление метаданных об устраняемых уязвимостях. Уже развёрнутые в CERN и Fermilab системы на базе Scientific Linux 7 и CentOS 7 продолжат поддерживаться до окончания жизненного цикла данных дистрибутивов в июне 2024 года. CERN и Fermilab также продолжат использовать Red Hat Enterprise Linux в некоторых своих службах и проектах.

Дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux, которая имеет десятилетний опыт создания сборок на основе исходных пакетов RHEL, готовую инфраструктуру и большой штат разработчиков и сопровождающих. Компания CloudLinux предоставила ресурсы для разработки AlmaLinux и перевела проект под крыло отдельной некоммерческой организации AlmaLinux OS Foundation для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества. Для управления проектом используется модель, похожая на организацию работы в Fedora. Дистрибутив развивается в соответствии с принципами классического CentOS, формируется через пересборку пакетной базы Red Hat Enterprise Linux и сохраняет полную бинарную совместимость с RHEL. Продукт бесплатен для всех категорий пользователей, а все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями.

Кроме AlmaLinux, в качестве альтернатив классическому CentOS также позиционируются Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS), VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), Oracle Linux, SUSE Liberty Linux и EuroLinux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.



Источник: opennet.ru