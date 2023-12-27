Часть российской электроники перестанет считаться отечественной в 2024 году — Минпромторг отказался идти на уступки

Несмотря на просьбы производителей электроники, Минпромторг отказался от смягчения балльной системы определения отечественности вычислительной техники. Из-за этого в следующем году часть электроники могут исключить из реестра министерства. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные осведомлённые источники. Источник изображения: Pixabay/Republica

Источник: 3dnews.ru