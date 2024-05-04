Частному лицу удалось купить у правительства США суперкомпьютер на 8 тысячах Xeon, причём по дешёвке

Суперкомпьютер Cheyenne, использовавшийся для научных исследований, продан с аукциона всего за $480 тысяч из-за поломок оборудования, хотя изначальная стоимость системы оценивалась минимум в $25 млн. Покупатель получил в своё распоряжение 8064 процессоров Intel Xeon Broadwell и 313 Тбайт оперативной памяти DDR4-2400 ECC. Источник изображения: @ Gsaauctions.gov

Источник: 3dnews.ru