Чат-бот Amazon Q оказался подвержен «галлюцинациям» и даже допустил утечку координат дата-центров AWS

Недавно представленный Amazon чат-бот Amazon Q характерными для этого типа решений «галлюцинациями» и допускает утечки конфиденциальных данных, сообщает Platformer. Пользователям превью-версии стали доступны данные о местоположении ЦОД компании, непубличных дисконтных программах и ещё не представленных функциях. Инцидент получил статус утечки уровня 2. Это означает, что он оказался достаточно серьёзен, чтобы привлечь специалистов к его устранению ночью и работе в течение выходных. Проблемы Q весьма некстати проявились тогда, когда Amazon пытается отвоевать себе место на рынке ИИ-ассистентов. Пионерами здесь стали Microsoft, Google и некоторые стартапы. В сентябре компания объявила о намерении инвестировать $4 млрд в стартап Anthropic, а на этой неделе, наконец, представила собственный чат-бот Q.

Источник: 3dnews.ru