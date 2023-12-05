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ChatGPT отучили раскрывать свои обучающие данные в ответ на просьбу вечно повторять одно слово

Просьба к ИИ-боту ChatGPT компании OpenAI повторять определённые слова «вечно» теперь помечается как нарушение условий предоставления услуг и политики в отношении контента чат-бота. Ранее стало известно, что таким незамысловатым способом можно извлекать огромные количества данных, на которых обучался чат-бот. Источник изображения: Rolf van Root/unsplash.com
Источник: 3dnews.ru

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