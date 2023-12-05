Просьба к ИИ-боту ChatGPT компании OpenAI повторять определённые слова «вечно» теперь помечается как нарушение условий предоставления услуг и политики в отношении контента чат-бота. Ранее стало известно, что таким незамысловатым способом можно извлекать огромные количества данных, на которых обучался чат-бот. Источник изображения: Rolf van Root/unsplash.com

Источник: 3dnews.ru