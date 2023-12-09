ChatGPT разленился и призывает людей работать самостоятельно — OpenAI начала расследование причин

В последние дни всё чаще стали поступать жалобы пользователей на то, что ИИ-чат-бот ChatGPT на базе модели OpenAI GPT-4 стал отказываться выполнять запросы, мотивируя это тем, что он не заинтересован в помощи людям. Источник изображения: Andrew Neel/unsplash.com

Источник: 3dnews.ru