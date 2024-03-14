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«Чего трясёшься, брат?»: глава Epic Games в письме Гейбу Ньюэллу назвал Valve «мерзавцами»

Гендиректор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) известен тем, как относится к комиссии Steam для разработчиков, и в деловой переписке с Valve несколько лет назад не постеснялся в выражениях, доказывая свою точку зрения. Источник изображения: Valve
Источник: 3dnews.ru

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