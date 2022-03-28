Четвёртый экспериментальный выпуск ОС Brutal

Опубликован четвёртый экспериментальный выпуск проекта Brutal, в рамках которого энтузиасты развивают открытую операционную систему, в архитектуре которой пытаются совместить идеалы Unix-систем 1970-годов с современными технологиями. Система развивается с нуля и поставляется с собственной стандартной Си-библиотекой и микро-ядром. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT. Поддерживается сборка для архитектур x86_64, i686, RISC-V и ARM.

В прошлых тестовых выпусках основное внимание удалялось развитию микро-ядра и базового системного окружения. Были реализованы многозадачность, менеджер виртуальной памяти, типовые системные вызовы, IPC, ACPI и легковесные потоки (fiber). В четвёртом экспериментальном выпуске реализована модель разделения полномочий на базе Capabilities, а также предложена графическая подсистема, со своей библиотекой построения интерфейса пользователя brutal-GUI, библиотекой векторной графики brutal-GFX и композитным сервером. Базовая отрисовка осуществляется с использованием библиотеки SDL. Поддерживаются изображения SVG, векторные шрифты и градиенты.

Из проделанной работы также упоминается создание базовой поддержки AHCI и EXT2, портирование для архитектуры RISC-V и переработка подсистемы IPC, в которой теперь используется архитектура, напоминающая IPC из ОС Fuchsia. В следующем выпуске планируют добиться выполнения игры Doom, добавить поддержку терминалов (TTY), реализовать командную оболочку, довести до должного вида драйверы для контроллеров AHCI и файловых систем Ext2/FAT. В более отдалённых планах присутствует разработка сетевого стека и драйверов для сетевых устройств.



Источник: opennet.ru