Чип Tensor G5 для будущих смартфонов Google Pixel 10 будет выпускать TSMC

С 2021 года компания Samsung не только помогает компании Google разрабатывать мобильные чипы семейства Tensor, но и выпускает их по её заказу. Подобный альянс в известной мере привязывал Google к услугам контрактного подразделения Samsung, но издание Android Authority смогло найти доказательства подготовки к анонсу процессора Tensor G5, который будет выпускаться компанией TSMC. Источник изображения: Google

Источник: 3dnews.ru