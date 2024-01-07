Чипы Asahi Kasei позволят создавать радары, повышающие точность обнаружения забытых в салоне машины детей

В некоторых странах на законодательном уровне запрещено оставлять без присмотра в машине не только детей, но и домашних животных. Повысить их безопасность призваны и современные технические решения. Например, созданный Asahi Kasei чип AK5818 позволяет создавать радары миллиметрового диапазона, которые с высокой точностью распознают забытого в салоне ребёнка и дают меньше ложных срабатываний. Источник изображения: Asahi Kasei

Источник: 3dnews.ru