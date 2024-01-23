Число атак на пользователей Android-устройств в России выросло в полтора раза в прошлом году

В 2023 году по сравнению с 2022-м количество кибератак на российских пользователей мобильных устройств под управлением Android увеличилось в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют приведённые «Лабораторией Касперского» статистические данные. Источник изображения: «Лаборатория Касперского»

Источник: 3dnews.ru