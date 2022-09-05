Число доменов, фигурирующих в запросах на блокировку в Google, достигло 4 миллионов

Отмечен новый рубеж в запросах, которые компания Google получает для блокировки из поисковой выдачи страниц, нарушающих чужую интеллектуальную собственность. Блокировка производится в соответствии с законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA) и с публичным раскрытием информации о запросах для общественного контроля.

Судя по опубликованной статистике, число уникальных доменов второго уровня, упоминаемых в требованиях по удалению информации из поисковой выдачи, превысило 4 миллиона. Общее число URL, заявленных на удаление, приближается к 6 миллиардам. В заявках упоминаются 317 тысяч владельцев авторских прав и 321 тысяча организаций, от лица которых поданы заявки. Наибольшее число блокировок затрагивают сайты 4shared.com (68 млн), mp3toys.xyz (51 млн), rapidgator.net (42 млн), chomikuj.pl (34 млн), uploaded.net (28 млн), new-rutor.org (27 млн).

Так как во многих случаях заявки отправляются на основе автоматизированного анализа нередко случаются казусы, связанные с требованием удалить легальное содержимое. Например, в более чем 700 тысячах заявок требуют удалить ссылки на материалы с самого Google.com, в 5564 заявках требуют удалить ссылки на материалы из рейтинга IMDb.com, в 3492 — ссылки на статьи с Wikipedia. 22 заявки указывают на нарушения на сайте ФБР, 17 — на сайте Белого Дома, две — на сайте Ассоциации звукозаписывающих компаний Америки (RIAA), три — на сайте Ватикана. Обычно Google выявляет подобные ошибки и они не приводят к фактическому исключению страниц из поисковой выдаче.

Из курьёзных ситуаций также можно отметить добавление студией Warner Bros собственного сайта в список блокировки, попытки блокировки торрентов с OpenOffice и iso-образов Ubuntu 8.10 компанией Microsoft, блокировку IRC-логов и обсуждений в почтовых рассылках Ubuntu и Fedora под предлогом нелицензионного распространения фильма «2:22», а также отчётов из системы непрерывной интеграции Ubuntu под предлогом нелицензионного распространения фильма «Result».



Источник: opennet.ru