Число продуктов в реестре российского ПО превысило 20 тысяч

Количество программных решений в реестре российского софта превысило отметку в 20 тысяч наименований продуктов. Об этом свидетельствуют показания счётчика, установленного на сайте реестра отечественного ПО. В сравнении с 2020 годом, число российских продуктов увеличилось в 2,5 раза. Источник изображения: reestr.digital.gov.ru

Источник: 3dnews.ru