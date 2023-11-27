Чуть более пяти лет потребовалось Realme для выпуска 200 млн смартфонов

Компании Relame, вместе с Vivo и Oppo принадлежащей китайскому гиганту BBK Electronics, потребовалось чуть более пяти лет с момента основания, чтобы преодолеть планку в 200 млн отгруженных смартфонов. За всю историю существования рынка смартфонов только пяти компаниям удалось сделать это в сопоставимые сроки, а всего этот рубеж преодолели только 14 компаний из 250 присутствующих на рынке. Источник изображения: Realme

Источник: 3dnews.ru