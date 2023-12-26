«Чувствую боль в руках от одного только просмотра»: анонсирован сложный платформер A Difficult Game About Climbing про подъём на коварную гору

Канадский разработчик Pontypants, известный по вышедшей в начале 2023 года боксёрской игре Punch A Bunch, представил проект с незамысловатым названием A Difficult Game About Climbing («Сложная игра о скалолазании»). Источник изображений: Steam
Источник: 3dnews.ru
Канадский разработчик Pontypants, известный по вышедшей в начале 2023 года боксёрской игре Punch A Bunch, представил проект с незамысловатым названием A Difficult Game About Climbing («Сложная игра о скалолазании»). Источник изображений: Steam