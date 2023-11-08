Chuwi Freebook — лёгкий ноутбук-трансформер с 13,5-дюймовым сенсорным экраном

Компания Chuwi представила ноутбук-трансформер Freebook, оснащённый 13,5-дюймовым сенсорным ламинированным IPS-экраном, поворачивающимся на 360°, благодаря чему устройство можно использовать также в качестве планшета с поддержкой ввода данных цифровым пером. Экран имеет разрешением 2256 × 1504 пикселей при соотношении сторон — 3:2 и поддерживает до 10 одновременных касаний. Chuwi Freebook — элегантное стильное устройство, предлагающее высокую производительность и множество функций, обеспечивающих комфортную работу. Толщина корпуса Freebook составляет всего 8 мм, вес — 1340 г. Ноутбук основан на процессоре Intel Core i3-1215U на базе архитектуры Intel Alder Lake с тактовой частотой до 4,4 ГГц и возможностью одновременной обработки 8 потоков инструкций. Его шестиядерная конфигурация с двумя выделенными высокопроизводительными ядрами и четырьмя энергоэффективными гарантирует оптимальное распределение мощности для ресурсоёмких задач при энергопотреблении в диапазоне 15–20 Вт. В сочетании с 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и твердотельным накопителем ёмкостью 512 Гбайт процессор обеспечивает быструю обработку приложений и возможность комфортного веб-серфинга. Стабильное беспроводное подключение гарантируют адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.2.

Источник: 3dnews.ru