«Чёрная пятница»: удачный момент для покупки менеджера паролей для бизнеса «Пассворк» со скидкой 50 %

В честь «чёрной пятницы» российский разработчик «Пассворк» запустил акцию, предлагающую выгодные условия для приобретения флагманского продукта компании — менеджера паролей для бизнеса «Пассворк». В рамках распродажи, в период с 24 до 29 ноября включительно, коробочную версию программного решения можно купить с 50-процентной скидкой. «Пассворк» упрощает совместную работу с корпоративными паролями. Все данные надёжно хранятся на сервере организации в зашифрованном виде, не передаются ни в какое облако, а сотрудники быстро находят нужные пароли. Администратор управляет правами пользователей, отслеживает все действия с паролями и проводит аудит безопасности. Продукт позволяет создавать стойкие к подбору пароли, хранить их в удобном структурированном виде, легко обмениваться ими и авторизироваться на веб-сайтах в один клик с помощью браузерного расширения. «Пассворк» зарегистрирован в реестре отечественного ПО и может использоваться государственными и корпоративными заказчиками для реализации проектов по импортозамещению программных решений.

Источник: 3dnews.ru