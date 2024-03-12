Ciena обновит подводный кабель SEA-ME-WE 4 — своевременный апгрейд на фоне обрывов в Красном море

Подводный кабель SEA-ME-WE 4, связывающий Европу и Азию, ожидает важное обновление функциональности. По данным Mobile Europe, благодаря внедряемым операторам Ciena технологиям GeoMesh Extreme и WaveLogic 5 Extreme его пропускная способность увеличится с 65 Тбит/с до 122 Тбит/с — важное достижение на фоне последних событий в Красном море. Кабель эксплуатируется 16 телеком-операторами и соединяет Сингапур, Малайзию, Таиланд, Бангладеш, Индию, Шри-Ланку, Пакистан, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Египет, Италию, Тунис, Алжир и Францию.

Источник: 3dnews.ru