Cinelerra 9

17.05.2024 вышла новая версия 9 Cinelerra (HV).

Cinelerra — программное обеспечение для аудио/видеоредактирования и композитинга (на основе треков) в Linux. В этой новости речь идёт об оригинальной Cinelerra от Adam Williams — старейшем видеоредакторе Linux (из доживших до наших дней), ведущем свою родословную от Broadcast из 90-х.

Основные нововведения (в описание включены и некоторые незначительные изменения, которые Адам не посчитал нужным отметить в Changelog; для изменений, которые уже имеются в Cin-GG, сделал указания):

Обновлено руководство пользователя «Secrets of Cinelerra», лежащее в основе руководств для Cin-CV и Cin-GG (форки cinelerra).

«Secrets of Cinelerra», лежащее в основе руководств для Cin-CV и Cin-GG (форки cinelerra). Предпросмотр для файлов в окне ‘Load’ (аудио, видео). Возможен предпроcмотр и EDL при условии, что он содержит 1 видеодорожку с 1 видеофайлом. Аудиодорожек может быть несколько.

Предпросмотр для переходов (аудио и видео): в главном окне в меню ‘Video’, ‘Audio’ -> ‘Attach Transition’

(аудио и видео): в главном окне в меню ‘Video’, ‘Audio’ -> ‘Attach Transition’ Обновлены плагины ‘Chroma Key HSV’, ‘Swap Channels’ : Алгоритм Chroma Key HSV теперь является репликой алгоритма Spectramatte в AVID. Однако в отличие от Spectramatte, плагин не имеет Alpha Blur section. Адам внёс предложение в список TODO. Патчи приветствуются. Подробно о ‘Chroma Key HSV’ в Cinelerra на русском здесь. Плагин ‘Swap Channels’ (аналог эффекта ‘Shift Channels’ в Adobe After Effects), позволяющий брать информацию (значение) для R, G, B, A канала из другого канала (в том же самом изображении), получил возможность брать информацию для опред. канала из канала другого изображения (другой дорожки) . В этой модификации плагин работает аналогично эффекту ‘Set Channels’ в Adobe After Effects. Однако в отличие от AAE, плагин не умеет работать с Luminance, Hue, Lightness, Saturation. Адам внёс предложение в список TODO. Патчи приветствуются. Подробно о ‘Swap Channels’ в Cinelerra на русском здесь.

: Добавлены новые плагины : ‘Curves’ — цветокоррекция при помощи кривых для Value, R, G, B . Stabilizer — стабилизация видео. аудиоплагин ‘Clip’. аудиопереходы ‘Mute’, ‘Dropout’.

: Добавлен GUI (на скриншоте) для редактирования параметров ключевых кадров огибающих Camera, Projector, Fade : правой кн. мыши по ключ. к. на огибающей -> появится меню -> в нём пункт ‘Edit keyframe’ -> по щелчку ЛКМ появится окно (редактируется кл. кадр, находящийся слева от курсора). Предварительно следует выбрать диапазон огибающей внизу во вкладке ‘Automation zoom’

GUI (на скриншоте) : Добавлены режимы Locked bezier/Unlocked bezier (связанные, несвязанные направляющие) для ключ. кадров огибающих: в окне ‘Edit keyframe’, в главном окне в меню ‘Keyframes’ и в контекст. меню ключ. кадра огибающей на дорожке (ПКМ по к.кадру) (в контекст. меню также появился пункт ‘Paste keyframe’). Эти режимы присутствуют в Cin-GG как ‘tangent edit/disjoint edit’. GUI ‘Edit keyframe’ (для редактир. параметров кл. кадров огибающей) в Сin-GG отсутствует.

(связанные, несвязанные направляющие) для ключ. кадров огибающих: Добавлена возможность сохранения выделенной части проекта в отдельный проект : в главном окне в меню ‘File’ -> ‘Save selection…’

: в главном окне в меню ‘File’ -> ‘Save selection…’ В инструменте ‘Mask’ (в Compositor) добавлены (имеются в Cin-GG): интерфейс для перехода между редактируемыми узлами маски (раньше надо было щёлкать ЛКМ по узлу на экране в Compositor) функция ‘Make linear’ (превращает сегменты кривой Безье в линейные функция ‘Delete point’ (удаляет выбранный узел маски).

(в Compositor) (имеются в Cin-GG): В текстовом поле появилось контекстное меню (ПКМ) со стандартными Undo, Redo, Cut, Copy, Paste, Select All (имеется в Cin-GG).

появилось контекстное меню (ПКМ) со стандартными Undo, Redo, Cut, Copy, Paste, Select All (имеется в Cin-GG). Расширено контекстное меню (ПКМ) для переходов: добавлены ‘Copy/paste settings’, ‘Change transitions’

контекстное меню (ПКМ) для переходов: добавлены ‘Copy/paste settings’, ‘Change transitions’ Добавлены хоткеи для огибающих Camera, Projector (в главном окне в меню ‘View’) (имеются в Cin-GG).

Camera, Projector (в главном окне в меню ‘View’) (имеются в Cin-GG). В контекстном меню (ПКМ) дорожки появились ‘Collapse/Expand track’, сворачивающие/разворачивающие «лестницу» эффектов. (имеются в Cin-GG как ‘Roll up/down’).

появились ‘Collapse/Expand track’, сворачивающие/разворачивающие «лестницу» эффектов. (имеются в Cin-GG как ‘Roll up/down’). В инструменте ‘Recording’ (File -> Recording) появилась рамка, отображающая границы записываемой области экрана (имеется в Cin-GG). Раньше запис. область можно было контролировать только в Мониторе видео. Размер записываемой области устанавливается (как и прежде) в Settings -> Peferences -> Recording .

(File -> Recording) появилась рамка, отображающая границы записываемой области экрана (имеется в Cin-GG). Раньше запис. область можно было контролировать только в Мониторе видео. Размер записываемой области устанавливается (как и прежде) в Settings -> Peferences -> Recording . Множество исправлений, багфиксов, новый шрифт ‘Linux Libertine’ в Title эффект.

Пакеты рекомендуется cкачивать не с Sourceforge, а с GitHub (код, бинарник). Пакеты, представленные на SF, между релизами не обновляются.

Источник: linux.org.ru