CIQ продлевает срок службы CentOS 7

Пользователи CentOS, которые еще не перешли на Rocky Linux, могут продлить срок службы CentOS с помощью дополнительной поддержки со стороны CIQ Bridge.

CIQ Bridge продлит срок службы на срок до трех лет после окончания EOL для организаций, которым требуется дополнительное время для перехода на Rocky Linux, по годовой подписке с фиксированной ставкой.

CIQ — партнер-основатель Rocky Linux по поддержке и обслуживанию, а также создатель стека объединенных вычислений следующего поколения.

Источник: linux.org.ru