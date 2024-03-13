Cisco стала ретейлером модной одежды и будет ежеквартально готовить лукбуки

Cisco теперь с полным правом может называться ретейлером модной одежды, что подтверждает представленная им весенняя коллекция, пишет The Register. По словам специалиста по продуктовому маркетингу и аналитике Cisco Анджаны Айер (Anjana Iyer), компания планирует каждый квартал предлагать коллекции и «руководства по стилю, разработанные сотрудниками магазина Cisco», которые будут объяснять, «что в тренде каждый сезон». Судя по предложенным Cisco лукбукам для Северной и Южной Америки (AMER), Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA), а также Азиатско-Тихоокеанского региона, Японии и Китая (APJC), повсюду в тренде будут футболки, толстовки, жилеты и рубашки поло. Впрочем, к приобретению доступны и множество аксессуаров и иных товаров, включая, например, ароматические свечи.

Источник: 3dnews.ru