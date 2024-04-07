Cloudflare выпустила первый публичный релиз Pingora v0.1.0

5 апреля 2024 года Cloudflare представила первый публичный релиз открытого проекта Pingora v0.1.0 (уже v0.1.1). Это асинхронный многопоточный фреймворк на Rust, который помогает создавать прокси-сервисы HTTP. Проект используется для создания сервисов, обеспечивающих значительную часть трафика в Cloudflare (вместо применения Nginx). Исходный код Pingora опубликован на GitHub под лицензией Apache 2.0.

Pingora предоставляет библиотеки и API для создания сервисов поверх HTTP/1 и HTTP/2, TLS или просто TCP/UDP. В качестве прокси-сервера он поддерживает сквозное проксирование HTTP/1 и HTTP/2, gRPC и WebSocket. Поддержка HTTP/3 — в планах. Pingora также включает в себя настраиваемые стратегии балансировки нагрузки и аварийного переключения. Чтобы соответствовать требованиям и безопасности, он поддерживает как широко используемые библиотеки OpenSSL, так и BoringSSL, которые соответствуют требованиям FIPS (федеральных стандартов обработки информации США) и пост-квантового шифрования.

Помимо этих функций, Pingora предоставляет фильтры и обратные вызовы, позволяющие пользователям полностью настраивать то, как сервис должен обрабатывать, преобразовывать и пересылать запросы.

В рабочем режиме Pingora обеспечивает плавный перезапуск без простоев для самостоятельного обновления, не теряя ни одного входящего запроса. Syslog, Prometheus, Sentry, OpenTelemetry и другие необходимые инструменты наблюдения легко интегрируются с Pingora.

Возможности Pingora: использование Async Rust, поддержка HTTP 1/2 end to end proxy, TLS over OpenSSL или BoringSSL, gRPC и проксирование веб-сокетов, Graceful reload, настраиваемые стратегии балансировки нагрузки и аварийного переключения, поддержка различных инструментов мониторинга.

В версии Pingora v0.1.1 исправлены ранее обнаруженные ошибки, улучшена производительность алгоритма pingora-ketama, добавлено больше бенчмарков TinyUFO и тестов для pingora-cache purge, ограничен размер буфера для журналов ошибок InvalidHTTPHeader, а также исправлены опечатки и внесены необходимые исправления в комментариях и документации проекта.

Источник: linux.org.ru