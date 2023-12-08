CMake 3.28

6 декабря состоялся выпуск 3.28 кроссплатформенной системы сборки CMake, написанной на языке C++ и распространяемой по лицензии BSD-3.

Список основных изменений:

улучшена поддержка модулей C++20 в генераторах Ninja и Visual Studio (VS 2022 и новее). Подробности в cmake-cxxmodules(7);

код языка HIP для GPU NVIDIA теперь может быть скомпилирован компилятором nvcc (NVIDIA CUDA Compiler). Подробности в описании переменной CMAKE_HIP_PLATFORM;

удалена команда exec_program(), признанная устаревшей в CMake 3.0. Вместо неё следует использовать execute_process();

сгенерированные файлы в целях, использующих наборы файлов, теперь по умолчанию считаются приватными. Генерируемые публичные заголовочные файлы должны быть указаны с помощью наборов файлов. Это позволяет создавать более эффективные графы сборки для Ninja. Подробности в политике CMP0154;

команды find_library(), find_path() и find_file() больше не ищут в префиксах установки, полученных из переменной окружения PATH. Это поведение было добавлено в CMake 3.3 для поддержки сред разработки MSYS и MinGW («MSYSTEM») в Windows и могло искать нежелательные префиксы, которые случайно оказались в PATH по каким-либо причинам.

добавлена поддержка директорий .xcframework для платформ Apple.

Источник: linux.org.ru