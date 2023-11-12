Ранее в сентябре компания Polestar объявила о своих планах по выпуску фирменного смартфона с повышенным уровнем интеграции с её электромобилями. Теперь компания продемонстрировала дизайн Polestar Phone во время мероприятия Polestar Day. Видео с мероприятия появилось в Сети. Как оказалось, новинка выполнена в фирменном стиле Meizu, характерном для линейки Meizu 20, с металлической рамкой с закруглёнными углами и тройной камерой. Камеры эффектно выделены за счёт размещения в отдельных кольцах. На крупных планах из ролика можно заметить, что основная камера имеет 23-мм объектив с апертурой f/1,9, а другая камера имеет 70-мм телеобъектив с f/2,0. Завершает трио 15-мм широкоугольный объектив с апертурой f/2,4.

Источник: 3dnews.ru