Colorfire выпустила яркий ноутбук Meow R15 на базе Ryzen 7 8845HS и GeForce RTX 4070

Colorfire, суббренд компании Colorful, расширил ассортимент продуктов серии Meow, в рамках которой производитель ранее выпустил видеокарту GeForce RTX 4060 и материнскую плату. Устройства серии характеризуются яркой расцветкой и обилием изображений котов. Новым дополнением серии стал ноутбук Meow R15 в яркой оранжевой расцветке. В основе новинки предлагаются процессоры из серий Ryzen 7000 и Ryzen 8040. Источник изображений: Colorfire

Источник: 3dnews.ru