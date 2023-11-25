Colorful выпустила 27-дюймовый моноблочный ПК G-One Plus с Ryzen 9 6900HX и Radeon RX 6700 XT

Компанию Colorful принято ассоциировать с видеокартами на графических процессорах NVIDIA. Она является одним из ведущих поставщиков видеокарт GeForce в Китае. Тем удивительнее выглядит новость о том, что производитель решил выпустить моноблочный настольный компьютер G-One Plus, оснащённый комплектующими от AMD. Источник изображений: Colorful

Источник: 3dnews.ru