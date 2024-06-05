Colorful выпустит суперэксклюзивную видеокарту GeForce RTX 4090 iGame Lab — её GPU уже разогнали до 3,8 ГГц

Компания Colorful представила на выставке Computex 2024 суперэксклюзивную (читай: супердорогую) видеокарту GeForce RTX 4090 iGame Lab. Она будет выпущена тиражом всего 300 экземпляров. Рассчитана новинка исключительно на энтузиастов разгона и коллекционеров редких компьютерных комплектующих. Источник изображений: TechPowerUp

Источник: 3dnews.ru