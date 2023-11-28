После семи месяцев разработки выпущено мажорное обновление сервера комментариев Comentario 3.0.0.

Comentario — это быстрый и мощный свободный сервер комментариев для веб-страниц, написанный на Go и Angular. Изначально он появился в виде форка Commento, популярного сервера комментариев, ныне заброшенного.

Заслуживающие упоминания изменения в новой версии:

полностью переработанная структура базы данных;

поддержка версий PostgreSQL с 10 по 16 включительно;

роли пользователей в доменах, глобальная привилегия суперпользователя;

статическая и динамическая конфигурация сервера;

возможность банить пользователей;

больше настроек модерации;

расширения, проверяющие текст комментариев на наличие спама или токсичного контента;

намного более подробная статистика посещений (пока только сбор);

нросмотр страниц и комментариев по всему домену;

загрузка аватаров пользователей;

логин через Facebook, неинтерактивный Single Sign-On;

поддержка изображений в комментариях;

возможность запретить ссылки в комментариях;

опция для замены содержимого главной страницы;

бинарные сборки в виде .deb- и .rpm-пакетов, при установке которых Comentario запускается в виде systemd-сервиса.

Для интересующихся доступна демо-версия Comentario (включая админскую панель).

Источник: linux.org.ru