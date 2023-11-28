После семи месяцев разработки выпущено мажорное обновление сервера комментариев Comentario 3.0.0.
Comentario — это быстрый и мощный свободный сервер комментариев для веб-страниц, написанный на Go и Angular. Изначально он появился в виде форка Commento, популярного сервера комментариев, ныне заброшенного.
Заслуживающие упоминания изменения в новой версии:
- полностью переработанная структура базы данных;
- поддержка версий PostgreSQL с 10 по 16 включительно;
- роли пользователей в доменах, глобальная привилегия суперпользователя;
- статическая и динамическая конфигурация сервера;
- возможность банить пользователей;
- больше настроек модерации;
- расширения, проверяющие текст комментариев на наличие спама или токсичного контента;
- намного более подробная статистика посещений (пока только сбор);
- нросмотр страниц и комментариев по всему домену;
- загрузка аватаров пользователей;
- логин через Facebook, неинтерактивный Single Sign-On;
- поддержка изображений в комментариях;
- возможность запретить ссылки в комментариях;
- опция для замены содержимого главной страницы;
- бинарные сборки в виде .deb- и .rpm-пакетов, при установке которых Comentario запускается в виде systemd-сервиса.
Для интересующихся доступна демо-версия Comentario (включая админскую панель).
Источник: linux.org.ru