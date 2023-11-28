ProHoster > Блог > Новости интернета > Comentario 3.0.0

Comentario 3.0.0

Comentario 3.0.0

После семи месяцев разработки выпущено мажорное обновление сервера комментариев Comentario 3.0.0.

Comentario — это быстрый и мощный свободный сервер комментариев для веб-страниц, написанный на Go и Angular. Изначально он появился в виде форка Commento, популярного сервера комментариев, ныне заброшенного.

Заслуживающие упоминания изменения в новой версии:

  • полностью переработанная структура базы данных;
  • поддержка версий PostgreSQL с 10 по 16 включительно;
  • роли пользователей в доменах, глобальная привилегия суперпользователя;
  • статическая и динамическая конфигурация сервера;
  • возможность банить пользователей;
  • больше настроек модерации;
  • расширения, проверяющие текст комментариев на наличие спама или токсичного контента;
  • намного более подробная статистика посещений (пока только сбор);
  • нросмотр страниц и комментариев по всему домену;
  • загрузка аватаров пользователей;
  • логин через Facebook, неинтерактивный Single Sign-On;
  • поддержка изображений в комментариях;
  • возможность запретить ссылки в комментариях;
  • опция для замены содержимого главной страницы;
  • бинарные сборки в виде .deb- и .rpm-пакетов, при установке которых Comentario запускается в виде systemd-сервиса.

Для интересующихся доступна демо-версия Comentario (включая админскую панель).

Источник: linux.org.ru

Добавить комментарий