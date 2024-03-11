Compal придумала игровой планшет с ультразвуковыми геймпадами на задней крышке

Компания Compal представила концепт игрового планшета Rover Play с необычной технологией управления. Устройство оснащено ультразвуковыми сенсорными геймпадами — производитель называет технологию FlexiRear Controller. Она позволяет не жертвовать площадью экрана планшета, а расположить все основные органы управления устройством с обратной стороны. Источник изображения: Compal

Источник: 3dnews.ru