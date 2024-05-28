Conversations Classic 2.2

Тихо и незаметно пилящийся уже пару лет форк Conversations вышел на свет – встречайте Conversations Classic.

На релиз (и название) вдохновило кардинальное изменение UI под новомодный «Material 2.0» в апстрим-проекте, а также своеобразные реакции Даниэля, автора Conversations, на багрепорты и пуллреквесты.

Список изменений для версии 2.2.2

Бэкпорты из Cheogram

DTMF при звонках (может быть полезно в случае звонков на номера PSTN)

Начальная реализация XEP-0444 (Реакции на сообщения)

Новые возможности

Добавлен встроенный фоторедактор при отправке картинок и фотографий.

Реализован мультивыбор для сообщений с возможностью копирования или форвардинга.

Добавлены автор и дата при копировании нескольких сообщений.

Добавлены сохраненные сообщения как отдельный пункт контекстного меню (чат с самим собой).

Добавлен жест смахнуть для ответа (swipe-to-reply).

Введена группировка контактов по тегам и группировка бесед по тегам (группам в ростере).

Добавлена поддержка действия «Сохранить в загрузках» для вложений.

Добавлена поддержка множественного выбора сообщений на экране «Поделиться с».

Добавлено длительное нажатие на беседу с меню действий для выбранного контакта.

Добавлена функция выбора основного цвета (акцента).

Добавлена настройка для автоматической загрузки всех файлов при подключении к WiFi.

Добавлена поддержка XEP-0061 (Message Replies) с возможностью перехода на отвеченное сообщение

Улучшения

Улучшена обработка сохраненных сообщений.

Улучшено отображение сообщений в чате – теперь это не монолитный список.

Улучшено поведение кнопки прокрутки к низу диалога.

Улучшены ответы на сообщения с файлами или изображениями.

Улучшен поиск сообщений: теперь можно перейти на конкретное место в диалоге на нужном сообщении.

Улучшена обработка уведомлений и настройки ограничения уведомлений для каждого контакта.

Улучшена настройка звуков уведомлений.

Улучшен жест смахивания для ответа (swipe-to-reply) – теперь он работает.

Исправления

Исправлена работа голосовых вызовов для поддержки всех существующих клиентов, поддерживающих AV-звонки с DTLS-SRTP.

Исправлено потребление памяти и аккумулятора при длительной работе с большим количеством открытых чатов.

Исправлена проблема с многострочными цитатами в ответах.

Выброс исключения invalid viewType для лучшей обработки ошибок.

Исправлены проблемы с жестом смахивания для ответа.

Улучшена вертикальная прокрутка при жесте смахивания для ответа.

Исправлена проверка правильности JID домена (временно отключена).

Улучшения UI/UX

Новые иконки запуска приложения.

Новая категория пользовательского интерфейса в настройках эксперта.

Изменен цвет светодиодов в соответствии с основным цветом текущего приложения.

Обновлено название приложения.

Новый основной цвет по умолчанию.

Изменен акцентный цвет по умолчанию.

Улучшена обработка индикатора объединенных сообщений.

Улучшена группировка разговоров на экране ShareWith.

Разное

Изменен код версии и идентификатор приложения.

Обновлена версия до 2.2.2.

По умолчанию отключено обязательное шифрование OMEMO.

Увеличены лимиты синхронизации MAM.

Разделение ростера по разным аккаунтам.

Добавлена кнопка для копирования JID контактов.

Добавлена кнопка восстановления резервной копии из контекстного меню на экране приветствия.

Изменена функциональность сообщений об ошибках – теперь используется экспорт в текстовый файл вместо отправки в конференцию автора.

Удалена старая система сообщений об ошибках.

В планах ещё много улучшений и нововведений.

Нашей конечной целью является создание удобных и современных свободных Jabber-клиентов на все платформы (Linux/BSD, Android, iOS, MacOS, Windows) с поддержкой всех возможностей Jabber – таких как сквозное шифрование с возможностью синхронизацией между всеми своими (доверенными) девайсами, шифрованные аудиовидеозвонки, обмен файлами, и прочие радости жизни современных мессенджеров.

Мы открыты как к пожеланиям, предложениям и фичреквестам, так и к участию в разработке.

Источник: linux.org.ru