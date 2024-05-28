Conversations Classic 2.2

Тихо и незаметно пилящийся уже пару лет форк Conversations вышел на свет – встречайте Conversations Classic.
На релиз (и название) вдохновило кардинальное изменение UI под новомодный «Material 2.0» в апстрим-проекте, а также своеобразные реакции Даниэля, автора Conversations, на багрепорты и пуллреквесты.
Список изменений для версии 2.2.2
Бэкпорты из Cheogram
- DTMF при звонках (может быть полезно в случае звонков на номера PSTN)
- Начальная реализация XEP-0444 (Реакции на сообщения)
Новые возможности
- Добавлен встроенный фоторедактор при отправке картинок и фотографий.
- Реализован мультивыбор для сообщений с возможностью копирования или форвардинга.
- Добавлены автор и дата при копировании нескольких сообщений.
- Добавлены сохраненные сообщения как отдельный пункт контекстного меню (чат с самим собой).
- Добавлен жест смахнуть для ответа (swipe-to-reply).
- Введена группировка контактов по тегам и группировка бесед по тегам (группам в ростере).
- Добавлена поддержка действия «Сохранить в загрузках» для вложений.
- Добавлена поддержка множественного выбора сообщений на экране «Поделиться с».
- Добавлено длительное нажатие на беседу с меню действий для выбранного контакта.
- Добавлена функция выбора основного цвета (акцента).
- Добавлена настройка для автоматической загрузки всех файлов при подключении к WiFi.
- Добавлена поддержка XEP-0061 (Message Replies) с возможностью перехода на отвеченное сообщение
Улучшения
- Улучшена обработка сохраненных сообщений.
- Улучшено отображение сообщений в чате – теперь это не монолитный список.
- Улучшено поведение кнопки прокрутки к низу диалога.
- Улучшены ответы на сообщения с файлами или изображениями.
- Улучшен поиск сообщений: теперь можно перейти на конкретное место в диалоге на нужном сообщении.
- Улучшена обработка уведомлений и настройки ограничения уведомлений для каждого контакта.
- Улучшена настройка звуков уведомлений.
- Улучшен жест смахивания для ответа (swipe-to-reply) – теперь он работает.
Исправления
- Исправлена работа голосовых вызовов для поддержки всех существующих клиентов, поддерживающих AV-звонки с DTLS-SRTP.
- Исправлено потребление памяти и аккумулятора при длительной работе с большим количеством открытых чатов.
- Исправлена проблема с многострочными цитатами в ответах.
- Выброс исключения invalid viewType для лучшей обработки ошибок.
- Исправлены проблемы с жестом смахивания для ответа.
- Улучшена вертикальная прокрутка при жесте смахивания для ответа.
- Исправлена проверка правильности JID домена (временно отключена).
Улучшения UI/UX
- Новые иконки запуска приложения.
- Новая категория пользовательского интерфейса в настройках эксперта.
- Изменен цвет светодиодов в соответствии с основным цветом текущего приложения.
- Обновлено название приложения.
- Новый основной цвет по умолчанию.
- Изменен акцентный цвет по умолчанию.
- Улучшена обработка индикатора объединенных сообщений.
- Улучшена группировка разговоров на экране ShareWith.
Разное
- Изменен код версии и идентификатор приложения.
- Обновлена версия до 2.2.2.
- По умолчанию отключено обязательное шифрование OMEMO.
- Увеличены лимиты синхронизации MAM.
- Разделение ростера по разным аккаунтам.
- Добавлена кнопка для копирования JID контактов.
- Добавлена кнопка восстановления резервной копии из контекстного меню на экране приветствия.
- Изменена функциональность сообщений об ошибках – теперь используется экспорт в текстовый файл вместо отправки в конференцию автора.
- Удалена старая система сообщений об ошибках.
В планах ещё много улучшений и нововведений.
Нашей конечной целью является создание удобных и современных свободных Jabber-клиентов на все платформы (Linux/BSD, Android, iOS, MacOS, Windows) с поддержкой всех возможностей Jabber – таких как сквозное шифрование с возможностью синхронизацией между всеми своими (доверенными) девайсами, шифрованные аудиовидеозвонки, обмен файлами, и прочие радости жизни современных мессенджеров.
Мы открыты как к пожеланиям, предложениям и фичреквестам, так и к участию в разработке.
Источник: linux.org.ru