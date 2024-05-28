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Conversations Classic 2.2

Conversations Classic 2.2

Тихо и незаметно пилящийся уже пару лет форк Conversations вышел на свет – встречайте Conversations Classic.

На релиз (и название) вдохновило кардинальное изменение UI под новомодный «Material 2.0» в апстрим-проекте, а также своеобразные реакции Даниэля, автора Conversations, на багрепорты и пуллреквесты.

Список изменений для версии 2.2.2

Бэкпорты из Cheogram

  • DTMF при звонках (может быть полезно в случае звонков на номера PSTN)
  • Начальная реализация XEP-0444 (Реакции на сообщения)

Новые возможности

  • Добавлен встроенный фоторедактор при отправке картинок и фотографий.
  • Реализован мультивыбор для сообщений с возможностью копирования или форвардинга.
  • Добавлены автор и дата при копировании нескольких сообщений.
  • Добавлены сохраненные сообщения как отдельный пункт контекстного меню (чат с самим собой).
  • Добавлен жест смахнуть для ответа (swipe-to-reply).
  • Введена группировка контактов по тегам и группировка бесед по тегам (группам в ростере).
  • Добавлена поддержка действия «Сохранить в загрузках» для вложений.
  • Добавлена поддержка множественного выбора сообщений на экране «Поделиться с».
  • Добавлено длительное нажатие на беседу с меню действий для выбранного контакта.
  • Добавлена функция выбора основного цвета (акцента).
  • Добавлена настройка для автоматической загрузки всех файлов при подключении к WiFi.
  • Добавлена поддержка XEP-0061 (Message Replies) с возможностью перехода на отвеченное сообщение

Улучшения

  • Улучшена обработка сохраненных сообщений.
  • Улучшено отображение сообщений в чате – теперь это не монолитный список.
  • Улучшено поведение кнопки прокрутки к низу диалога.
  • Улучшены ответы на сообщения с файлами или изображениями.
  • Улучшен поиск сообщений: теперь можно перейти на конкретное место в диалоге на нужном сообщении.
  • Улучшена обработка уведомлений и настройки ограничения уведомлений для каждого контакта.
  • Улучшена настройка звуков уведомлений.
  • Улучшен жест смахивания для ответа (swipe-to-reply) – теперь он работает.

Исправления

  • Исправлена работа голосовых вызовов для поддержки всех существующих клиентов, поддерживающих AV-звонки с DTLS-SRTP.
  • Исправлено потребление памяти и аккумулятора при длительной работе с большим количеством открытых чатов.
  • Исправлена проблема с многострочными цитатами в ответах.
  • Выброс исключения invalid viewType для лучшей обработки ошибок.
  • Исправлены проблемы с жестом смахивания для ответа.
  • Улучшена вертикальная прокрутка при жесте смахивания для ответа.
  • Исправлена проверка правильности JID домена (временно отключена).

Улучшения UI/UX

  • Новые иконки запуска приложения.
  • Новая категория пользовательского интерфейса в настройках эксперта.
  • Изменен цвет светодиодов в соответствии с основным цветом текущего приложения.
  • Обновлено название приложения.
  • Новый основной цвет по умолчанию.
  • Изменен акцентный цвет по умолчанию.
  • Улучшена обработка индикатора объединенных сообщений.
  • Улучшена группировка разговоров на экране ShareWith.

Разное

  • Изменен код версии и идентификатор приложения.
  • Обновлена версия до 2.2.2.
  • По умолчанию отключено обязательное шифрование OMEMO.
  • Увеличены лимиты синхронизации MAM.
  • Разделение ростера по разным аккаунтам.
  • Добавлена кнопка для копирования JID контактов.
  • Добавлена кнопка восстановления резервной копии из контекстного меню на экране приветствия.
  • Изменена функциональность сообщений об ошибках – теперь используется экспорт в текстовый файл вместо отправки в конференцию автора.
  • Удалена старая система сообщений об ошибках.

В планах ещё много улучшений и нововведений.

Нашей конечной целью является создание удобных и современных свободных Jabber-клиентов на все платформы (Linux/BSD, Android, iOS, MacOS, Windows) с поддержкой всех возможностей Jabber – таких как сквозное шифрование с возможностью синхронизацией между всеми своими (доверенными) девайсами, шифрованные аудиовидеозвонки, обмен файлами, и прочие радости жизни современных мессенджеров.

Мы открыты как к пожеланиям, предложениям и фичреквестам, так и к участию в разработке.

Источник: linux.org.ru

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