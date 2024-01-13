Corsair предложила «быстрые» саморезы для крепления вентиляторов — они завинчиваются за один оборот

Несмотря на меняющиеся стандарты, сборка компьютеров за последние 30 лет значительных изменений не претерпела, но в Corsair решили облегчить один из этапов, предложив саморезы, которые вворачиваются в пластиковую рамку вентилятора всего за один оборот отвёртки. Источник изображений: tomshardware.com

Источник: 3dnews.ru