Corsair выпустила компактный SSD MP600 Micro со скоростью до 5100 Мбайт/с для портативных консолей и не только

Компания Corsair расширила ассортимент твердотельных накопителей серии MP600 моделью Micro объёмом 1 Тбайт. Новинка выполнена в компактном формфакторе M.2 2242 и, как утверждает, производитель идеально впишется в состав портативных приставок, ПК, ноутбуков и прочих компактных устройств. Источник изображения: Corsair
Источник: 3dnews.ru
Компания Corsair расширила ассортимент твердотельных накопителей серии MP600 моделью Micro объёмом 1 Тбайт. Новинка выполнена в компактном формфакторе M.2 2242 и, как утверждает, производитель идеально впишется в состав портативных приставок, ПК, ноутбуков и прочих компактных устройств. Источник изображения: Corsair