Cruise грозит штраф в $1,5 млн за несвоевременное и неполное предоставление информации о ДТП с наездом на пешехода

Компания Cruise со второго октября находится под пристальным вниманием регуляторов США в области безопасности дорожного движения, поскольку в тот злополучный день один из прототипов беспилотного такси совершил наезд на пешехода, а затем протащил его около шести метров, пытаясь освободить проезжую часть. Чиновники утверждают, что последняя часть инцидента скрывалась представителями Cruise на протяжении двух недель, а потому компании грозит крупный штраф. Источник изображения: Cruise

Источник: 3dnews.ru