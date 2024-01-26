Cruise не пыталась скрыть улики в ДТП с роботакси — это интернет работал плохо

Принадлежащий General Motors разработчик беспилотных автомобилей Cruise добросовестно попытался отправить властям 45-секундную видеозапись, на которой одна из её машин сбила женщину-пешехода и протащила её около 6 метров, но этому помешали «проблемы с подключением к интернету», гласят результаты проведённого юридической фирмой расследования. Источник изображений: getcruise.com

Источник: 3dnews.ru