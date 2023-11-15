Cruise приостановила поездки на беспилотных такси даже с водителем за рулём

Второго октября прототип автоматического такси Cruise совершил наезд на сбитую другим транспортным средством женщину в Сан-Франциско, после чего власти Калифорнии отозвали у компании лицензию на осуществление коммерческих перевозок такими беспилотными машинами. На этой неделе Cruise также свернула поездки на прототипах, в которых за рулём присутствует страхующий водитель. Источник изображения: Cruise

Источник: 3dnews.ru