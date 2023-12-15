Cruise уволит почти четверть персонала на фоне скандала с ДТП

Девятью руководителями, как стало ясно сегодня, сокращения в кадровой структуре компании Cruise не ограничатся. Издание CNBC узнало о внутренней рассылке в Cruise с уведомлением о необходимости уволить 900 сотрудников, что соответствует примерно 24 % общей численности персонала. Источник изображения: Cruise

Источник: 3dnews.ru