Cruise в рамках расследования ДТП с наездом на пешехода лишилась девятерых руководителей

В начале октября прототип беспилотного такси Cruise в Сан-Франциско совершил наезд на пешехода, после чего компания не только приостановила подобную деятельность в других городах США, но и лишилась двух основателей, которые её возглавляли. Расследование планируется завершить в начале следующего года, а пока Cruise продолжает терять руководителей разного профиля. Источник изображения: Cruise

Источник: 3dnews.ru