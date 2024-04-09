Cruise возобновит тестирование такси с автопилотом и страхующими водителями в Аризоне

Октябрьское происшествие с наездом на пешехода в Сан-Франциско имело для бизнеса компании Cruise трагические последствия: компании пришлось приостановить беспилотные перевозки пассажиров на всей территории США, руководство покинули двое основателей, под удар была поставлена репутация компании. Как сообщает Bloomberg, на этой неделе Cruise решилась возобновить тестовые поездки на автоматических такси в штате Аризона, ради безопасности поместив на водительское кресло испытателей. Источник изображения: Cruise

Источник: 3dnews.ru