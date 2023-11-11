Cruise вынуждена приступить к сокращению персонала, обслуживавшего её беспилотные такси

Имевшее место в начале октября дорожно-транспортное происшествие в Сан-Франциско оказало существенное влияние на деятельность компании Cruise, которая с августа обладала разрешением на коммерческую эксплуатацию беспилотных такси в этом городе. Их работа была остановлена по всей стране, а теперь компания ещё и вынуждена сокращать подрядчиков, которые занимались обслуживанием автопарка. Источник изображения: Cruise

Источник: 3dnews.ru